Sint-Joost-ten-Node verbiedt verkoop en gebruik van lachgas JCV

29 oktober 2019

20u48 1 Brussel Sint-Joost-ten-Node gaat op politiebevel de verkoop en het gebruik van lachgas op haar grondgebied met onmiddellijke ingang verbieden. Dat heeft burgemeester Emir Kir (PS) dinsdag aangekondigd.

Het politiebevel verbiedt voor een periode van zes maanden de verkoop van capsules met lachgas in alle winkels in de gemeente, en de verkoop van het product in andere hoeveelheden aan minderjarigen. Daarnaast wordt ook het gebruik van lachgas in de openbare ruimte verboden. De politie kan elke capsule op de openbare weg in beslag nemen en administratieve boetes opleggen.

Het gemeentebestuur neemt de maatregel nadat de preventiedienst en inwoners hadden gesignaleerd dat er talrijke lege capsules werden teruggevonden. Er waren ook klachten over geluidsoverlast van jongeren die lachgas hadden ingeademd.

Lachgas wordt steeds vaker door jongeren gebruikt als roesmiddel. Het gebruik is gevaarlijk en kan gezondheidsrisico’s op korte en lange termijn met zich meebrengen.