Sint-Joost-ten-Node gaat zelf inwoners testen op COVID-19 JMBB

26 augustus 2020

11u06 0 Brussel Met 113 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste zeven dagen is de nood hoog om in actie te schieten in Sint-Joost-ten-Node. Daarom volgt de gemeente van burgemeester Emir Kir het voorbeeld van Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek en richt het een eigen testcentrum op. Dat centrum is voorbehouden voor inwoners van de gemeente.

Het testcentrum moet tegen het einde van de week in werking treden. De gemeente werkt samen met het Gewest, de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond en het Rode Kruis van België om het centrum op poten te zetten. De gemeente zal lokalen voorzien en instaan voor de administratieve, logistieke, en technische middelen.

De hoofdprioriteit is om personen die mogelijk besmet zijn of reizigers die terugkeren uit rode zones snel te kunnen testen. “Wij zijn steeds proactief geweest in de strijd tegen de verspreiding van COVID-19. Met dit testcentrum, voorbehouden voor de inwoners van de gemeente, stellen we alles in het werk om de terugkeer van de laatste vakantiegangers in goede banen te leiden”, laat burgemeester Emir Kir weten.