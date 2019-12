Sint-Joost telt 680.000 euro neer voor terrein van eigen containerpark JCV

28 december 2019

16u33 0 Brussel De gemeente Sint-Joost-ten-Node heeft op de valreep het terrein van haar containerpark kunnen overkopen van de eigenaars. De pacht op het terrein liep tot het einde van dit jaar.

De gemeente legt 680.000 euro op tafel om het terrein aan te kopen. De grond in de Schietschijfstraat stond sinds deze zomer te koop. Ondanks de interesse van verschillende vastgoedbedrijven, kon de gemeente nu toch een akkoord bereiken met de eigenaars van de grond.

De gemeente wil met de aankoop de nabijheid van haar diensten garanderen. “Dit stelt ons in staat om sluikstorten te beperken en in te zetten op recyclage”, zegt burgemeester Emir Kir. “Zo voorkomen we ook dat wagens kilometers moeten omrijden om afval kwijt te raken en vermijden we extra CO2-uitstoot.”

Bewoners van de gemeente kunnen gratis terecht in het containerpark, mits ze minder dan 6 kubieke meter per jaar afleveren.