Sint-Joost pompt 40 miljoen euro in schoolinfrastructuur JCV

15 juli 2020

11u57 0 Brussel De gemeente Sint-Joost-ten-Node heeft een masterplan voor de gemeentelijke scholen goedgekeurd. De komende tien jaar wordt er meer dan 40 miljoen euro in de schoolinfrastructuur gestoken.

Het geld zal vooral gaan naar renovaties. Zo krijgt de Nederlandstalige basisschool Sint-Joost-aan-Zee terrassen om de oververhitting van de gebouwen te beperken en worden er akoestische werken uitgevoerd.

De gemeente wil met het masterplan ervoor zorgen dat ze het steeds toenemend aantal kinderen in de gemeente kwaliteitsvol onderwijs kan leveren. “Onderwijs is onze topprioriteit en ons doel is om voor elke leerling een plaats in een kwaliteitsschool te kunnen garanderen”, zegt burgemeester Emir Kir. “Dit masterplan geeft een duidelijke visie en anticipeert op de noden op het vlak van schoolinfrastructuur. De budgetten die worden vrijgemaakt door de gemeente en de subsidiërende overheid zullen ons in staat stellen om drie soorten werken uit te voeren. In de eerste plaats de werkzaamheden in verband met de veiligheid en de conformiteit van de gebouwen. Ten tweede moderniseringswerken zoals het verbeteren van de energieprestaties, vergroening, enzovoort. En ten derde zullen we uitbreidingsprojecten realiseren om de opvangcapaciteit van de scholen te vergroten.”