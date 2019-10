Sint-Joost neemt parkeercontrole opnieuw in eigen handen JCV

08 oktober 2019

18u12 0 Brussel Vanaf begin volgend jaar zal de gemeente Sint-Joost-ten-Node opnieuw zelfs parkeercontroleurs op pad sturen. Het huidige contract met een privépartner loopt af. Opvallend is dat de gemeente niet kiest voor het gewestelijk parkeeragentschap Parking.Brussels.

De gemeente zal vanaf 1 januari 2020 opnieuw met eigen personeel controleren wie fout geparkeerd staat. Daarnaast zal de gemeente ook zelf de parkeerboetes innen. De beslissing komt er nadat de gemeente de voor- en nadelen van verschillende opties afwoog.

Dat de gemeente kiest voor een eigen organisatie en niet voor een privépartner of het gewestelijk agentschap Parking.Brussels, is opvallend. Dat laatste moet er immers voor zorgen dat het hele Brussels Gewest een gestroomlijnd parkeerbeleid krijgt. Gemeenten zijn echter niet verplicht om in te stappen. “De gemeente kiest voor een globale en geïntegreerde aanpak op haar grondgebied”, klinkt het in een mededeling. “Daarom heeft de gemeenteraad beslist om zelf de controle over het parkeerbeleid in handen te nemen.”

Volgens burgemeester Emir Kir (PS) steunt de beslissing ook de openbare dienstverlening. “Met personeel dat de buurt en de wijken kent, krijgt de gemeente totale controle over het mobiliteitsbeleid”, zegt hij.