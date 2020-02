Sint-Joost neemt maatregelen tegen waterverspilling JCV

11 februari 2020

14u57 0 Brussel De gemeente Sint-Joost-ten-Node gaat haar bewoners premies toekennen om een reservoir voor regenwater aan te leggen. Het is een van de maatregelen die passen in het klimaatplan van de gemeente.

Sint-Joost kampt met het hoogste waterverbruik van het Brussels gewest: ongeveer 50 kubieke meter per persoon per jaar. 60 procent daarvan zou vervangen kunnen worden door regenwater, voor het toilet, de was en de afwas.

Daarom heeft de gemeente besloten om een premie toe te kennen voor de installatie of renovatie van regenwaterreservoirs. Die kan van 400 tot 2.400 euro oplopen, afhankelijk van het gezinsinkomen.

Daarnaast komen er ook extra premies voor de isolatie van de muren. Ook daar is Sint-Joost in het nadeel omdat de gebouwen in de gemeente gemiddeld zeer oud zijn. De premie daar schommelt tussen 400 en 2.100 euro.