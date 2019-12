Sint-Guido krijgt ‘Made in Anderlecht’-winkel: “Om de producenten uit de gemeente samen te brengen” JCV

05 december 2019

19u23 0 Brussel Op de Sint-Guidocorso is donderdag de eerste volledig ‘Made in Anderlecht’-winkel geopend. Een idee van de gemeente om plaatselijke producenten bij elkaar te brengen en hun goederen te verkopen. Je kan er alles vinden van kinderkleren tot verse groenten.

Een van de producenten die hun intrek hebben genomen in de winkel is Iris Heuzel van S-tof. “Ik maak zelf kinderkleedjes”, zegt ze. “Klanten kiezen het model, de stof en de aankleding en dan maak ik daar iets moois van. Ik heb altijd graag genaaid en ik heb zelf drie kinderen. Op een bepaald moment puilde hun kleerkast uit en dan ben ik zelfstandig begonnen.”

Voor Heuzel is het haar eerste ‘winkelervaring’. “Het zal interessant zijn om te zien wat klanten verwachten en hoeveel ze willen betalen”, zegt ze. “De locatie is in ieder geval heel goed. Met metrostation Sint-Guido hiernaast heb je heel veel mensen die langslopen. Voor mij wordt het een belangrijk experiment want ik doe binnenkort zelf een winkel op in de Delcourtstraat.”

Stadsboerderij

Alle handelaars in de winkel komen uit de gemeente Anderlecht. Ook goederen die je minder in de stad verwacht. Zo is er een ruim assortiment aan verse groenten. “We hebben hier met drie projecten samen onze intrek genomen”, zegt Audrey Sans van stadsboerderij Radiskale. “Wij verbouwen ongeveer een hectaren aan land in Neerpede. Na mijn studies wou ik toch eerder iets concreet doen met mijn handen en zijn we een stadsboerderij begonnen. Daar zit ook een sociaal aspect en een engagement aan, omdat we alles met zo veel mogelijk respect voor het milieu willen doen. Hiervoor verkochten we rechtstreeks van het veld dus het is ook de eerste keer dat we vanuit een winkel verkopen.”

Testfase

Het initiatief voor de winkel kwam van schepen van Economie Elke Roex (SP.A). “We wilden de verschillende handelaars, producenten en creatievelingen uit de gemeente samen brengen”, zegt ze. “Hier kunnen ze makkelijk proeven van hoe het is om een winkel te hebben. De gemeente voorziet dit pand en geeft hen onderdak. Zo kunnen ze ook leren van elkaar en inspiratie opdoen.”

Aanvankelijk zal de winkel elke donderdag van 15u tot 19u open zijn. “Maar het is de bedoeling dat we dat vanaf de lente uitbreiden”, zegt Roex. “We gaan nu bekijken hoe het concept aanslaat. Dit pand kunnen we hebben voor twee jaar, maar in het kader van het wijkcontract Biestebroek kunnen we ook naar een ander gebouw. Dit ius dus eerder een testfase om te zien of en wanneer we moeten uitbreiden.”