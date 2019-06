Sint-Gillis krijgt als eerste Brusselse gemeente toegang tot eBox JCV

12 juni 2019

18u57 0 Brussel De inwoners van Sint-Gillis kunnen als eerste Brusselaars gebruik maken van de eBox voor hun communicatie met de overheid. De eBox geeft burgers op één enkele plaats toegang tot alle communicatie en administratieve documenten van de federale, regionale en lokale overheden.

De gemeente Sint-Gillis wordt hierbij de allereerste gemeente in Brussel die haar inwoners de mogelijkheid geeft om hun documenten digitaal te ontvangen en te versturen. De eBox bevat zo verschillende documenten die je krijgt van de gemeente of van andere overheden, bijvoorbeeld van Justitie of informatie over de pensioenen. Ook snelheidsboetes kunnen ernaartoe worden gestuurd.

Ecologische voetafdruk verkleinen

“Het doel is om de interactie tussen burger en overheid zowel op federaal als op gemeentelijk niveau te verbeteren, de ecologische voetafdruk te verkleinen en om tot een optimaal beheer te komen door de druk- en verzendkosten te beperken”, zegt de gemeente in een mededeling.

De toepassing werd dinsdag gelanceerd door burgemeester Charles Picqué (PS) en de federale minister van Digitale Agenda, Philippe De Backer (Open VLD). De Backer schat dat de ontwikkeling van de toepassing al een miljoen euro kostte.

De eBox moet vermijden dat burgers vaak naar het postkantoor moeten om hun administratie te regelen. Bovendien wordt het zo mogelijk om te besparen op papier en transport.