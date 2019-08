Sint-Agatha-Berchem: “Propere gemeente, maar vuile burgers” SZM

08 augustus 2019

18u08 4 Brussel Van planken tot matrassen, je vindt het allemaal op straat in de Gentsesteenweg. Voor de inwoners en handelaars van Sint-Agatha-Berchem is de maat vol. Al maanden wordt er dagelijks grof huisvuil op straat gedumpt.

Vanessa Decuypere van het KBC verzekeringskantoor aan nummer 1183 heeft nochtans al heel wat mails en telefoongesprekken gehad om de gemeente daarop te wijzen, maar een structurele oplossing blijft echter uit. “Vroeger was er meestal grof huisvuil, na het weekend, maar nu is dat bijna dagelijks dat er iets voor onze gevel staat.” Als ze naar Net Brussel bellen dan komen ze het huisvuil ophalen, maar dan zou er de dag nadien weer iets staan. “Het probleem is: vuil trekt vuil aan en als er geen structurele oplossing gevonden wordt, dan blijft dit aanslepen.”

“Vuile burgers”

Decuypere mailde eerst naar de gemeente waar ze te horen kreeg dat de Gentsesteenweg een bevoegdheid was van het Gewest. Het Gewest wees op zijn beurt met de vinger naar de gemeente en zo begon de typisch Brusselse wie is bevoegd voor wat puzzel. “Ik schreef altijd lange mails naar de gemeente en dan had ik eens gewoon kort naar burgemeester Joël Riguelle (cdH)) gestuurd: ‘Sint-Agatha-Berchem... propere gemeente!’, hij antwoordde daarop: ‘propere gemeente, maar vuile burgers’.”

Voor Decuypere is het afval op straat en onder de boomperken niet goed voor de zaak. “Ik weet niet wat er kan gebeuren, maar er moet een oplossing komen, want na een tijdje wordt het hier een stort.”

Maatregelen

“Er is ondertussen een klacht ingediend bij Net Brussel, maar ook al komt de ophaaldienst regelmatig, dan wordt er wel elke dag grof huisvuil gedumpt.” Vandaag zou een brigadier van Net Brussel het huisvuil zelf hebben gemeld waarop medewerkers de straat weer kwamen opruimen.

Saïd Chibani (PS), de bevoegde schepen voor Openbare netheid erkent het probleem op die plaats van de Gentsesteenweg. Voor hem mag men wel niet veralgemenen. “Sinds december zijn er inderdaad werken in een appartement boven de KBC en op straat wordt er daardoor meestal bouwmateriaal achtergelaten.” De schepen die net terug is van zijn vakantie, zou al langer in gesprek zijn met het Gewest om het probleem van grof huisvuil op te lossen. “In andere straten hebben we al camera’s geplaatst, maar voor de Gentsesteenweg, moet het Gewest dat goedkeuren.” Bovendien zou er een onderzoek zijn gestart naar die specifieke plaats aan de KBC. “Ik heb aan de dienst stedenbouw gevraagd om controles uit te voeren in de appartementen die verbouwd worden, daarnaast zijn we bezig met een sensibiliseringscampagne.”

Op de vraag of dit snel opgelost zal geraken, antwoord Chibani : “We doen er alles aan om dit te voorkomen, als het nog eens gebeurt, dan kunnen we nadenken over camera’s, maar dat beslist het College.”