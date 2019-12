Sint-Agatha-Berchem krijgt 101 milieuvriendelijke appartementen met park JCV

11 december 2019

14u45 0 Brussel Een nieuw woonproject op de grens van Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Agatha-Berchem zal 101 nieuwbouwappartementen naar het Brussels Gewest brengen. Naast de woongebouwen wordt er ook een park aan het project gekoppeld.

Het nieuwe project 'High park' komt te liggen aan de Goede Herderstraat in Sint-Agatha-Berchem, niet ver van het Scheutbos. Daar komen in totaal 101 nieuwe appartementen. Het woongedeelte bestaat uit twee complexen van 40 en 61 appartementen, 106 ondergrondse parkings en meer dan 100 fietsenstallingen. De prijzen voor een appartement starten vanaf 175.000 euro en lopen op tot 359.500 euro voor een penthouse.

Groene aanpak

Het project gaat voor een groene aanpak. De appartementen zelf zijn energiezuinig en er komt voor 1.700 vierkante meter aan groendaken bovenop het project. Daarnaast wordt er ook een park aan het project gekoppeld. Dat moet zo ook een poort vormen naar het achterliggende Hoogveld, dat eigendom is van de gemeente. "Als zoveel nieuwe gezinnen samenwonen, is het belangrijk dat we zorgen voor zo'n leefbaar mogelijke buurten, en daarbij is groen een ontzettend belangrijke factor", zegt Philippe Janssens, CEO van ontwikkelaar Immpact. "Daarom werd ook beslist om het achterliggende terrein, dat nu niet toegankelijk is voor publiek, om te vormen tot een wandelpark waar buurtbewoners en kinderen kunnen genieten van een stukje natuur in de stad."

De start van de bouw is voor augustus van volgend jaar voorzien en twee jaar later moet alles klaar zijn. (JCV)