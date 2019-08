Shopera wil winkels open op zondag SZM

16 augustus 2019

18u10 0 Brussel De nieuwe handelsvereniging van de voetgangerszone, Shopera, wil dat de winkels de eerste zondag van de maand open zijn.

Shopera is een initiatief van handelsvereniging Comeos, de Brusselse kamer van koophandel BECI en de Waalse ondernemersorganisatie UCM. Het hoofddoel is om da handelaars in het stadscentrum een stem te geven. Drie pijnpunten moeten volgens hen aangepakt worden: netheid, veiligheid en dynamiek. De nieuwe handelsvereniging richt zich specifiek op de zone tussen de Beurs en het Rogierplein. De Nieuwstraat, de Adolphe Maxlaan, het De Brouckèreplein, het Muntplein, de Anspachlaan en alle straten tussenin behoren tot deze centrale zone.

Oorspronkelijk was het idee om de winkels op zondag open te houden eerst ingevoerd door de schepen voor Koophandel Marion Lemesre (MR) “Er was echter een kloof tussen de stad en de bedrijven”, zegt Quentin Huet, manager van Shopera aan La Capitale. “Die link ga ik nu vormen.”

Om mensen daarvoor warm te maken willen ze animaties organiseren op de Nieuwstraat, zoals clowns en jongleurs. Dat gaan ze in het laatste trimester van dit jaar uittesten. Vanaf 2020 wensen ze de winkels heel het jaar door, de eerste zondag van de maand te laten openen.