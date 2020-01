Shaggy, Youssou N’Dour en Brihang zijn nieuwe namen voor Couleur Café JCV

09 januari 2020

13u09 0 Brussel Na Roméo Elvis heeft Couleur Café een resem nieuwe namen gelost voor de editie van 2020. Kleppers als Shaggy en Youssou N’Dour tekenen present onder het Atomium.

Shaggy heeft al 25 jaar carrière op de teller en hij scoorde hits als t Wasn’t Me en Boombastic. Hij mag deze zomer voor de allereerste keer zijn opwachting maken op Couleur Café. Youssou N’Dour is voor het publiek een oude bekende, met zijn zevende passage.

Belgische hiphop zal op Couleur Café goed vertegenwoordigd zijn. Het duo Caballero & JeanJass komt langs. Daarnaast is Le 77 opnieuw aanwezig voor een thuismatch in zijn Brussel en de West-Vlaamse Brihang, die intussen in de hoofdstad woont, zal er ook bij zijn. Bovendien werd eerder Roméo Elvis al als absolute headliner aangekondigd.

Couleur Café vindt dit jaar plaats op 26, 27 en 28 juni. Tickets voor het festival zijn te koop via de website van Couleur Café. Een dagticket kost 48 euro, een combiticket voor drie dagen kost 95 euro en een combiticket met camping voor drie dagen kost 109 euro. De reservatiekosten zijn niet inbegrepen in deze prijzen.