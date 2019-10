Serres van Botanique krijgen make-over SZM

03 oktober 2019

17u59 0 Brussel De serres van de Brusselse concertzaal Botanique worden op dit ogenblik gerenoveerd. Het is de bedoeling deze terug in hun oorspronkelijke staat te herstellen.

In de eerste plaats moeten de renovatiewerken de huidige technische problemen zoals waterdoorsijpeling, brandveiligheid en duurzaamheid verbeteren. In de tweede plaats is ook het de bedoeling om de serres in hun oorspronkelijke staat te herstellen. Die dateren van de jaren 1900, zo blijkt uit de historische informatie die werd verzameld tijdens voorafgaande studies. De site van de botanische tuin in Brussel is bovendien sinds 1964 geklasseerd.

De renovatie, die wordt uitgevoerd door het bureau ORIGIN Architecture & Engineering, gebeurt in verschillende fases om er zo voor te zorgen dat het publiek de Botanique nog altijd in de best mogelijke omstandigheden kan bezoeken. Om de doorgang van de inkomhal naar de Rotondezaal te verzekeren, is er tijdens de werken een dertig meter lange tunnel opgebouwd voor het publiek. De bezoekers zullen weliswaar niet eens merken dat het om een bouwconstructie gaat, want de Botanique liet de Italiaanse kunstenaar Altro Andrea de tunnel helemaal inkleden met geometrische en lichtgevende vormen voor een ‘moderne psychedelische’ ervaring.