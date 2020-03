Sekswerkers blijven klanten ronselen: politie sluit drie afwerkhotels in Alhambrawijk SHVM

19 maart 2020

09u59 4 Brussel De politie heeft woensdag drie afwerkhotels in de Alhambrawijk gesloten nadat bezorgde buurtbewoners zagen hoe enkele prostituees klanten bleven ronselen, ondanks de vraag van de overheid om binnen te blijven. Burgemeester Philippe Close (ps) besliste dinsdagavond om prostitutie tot 3 april te verbieden.

Het was Comité Alhambra die enkele prostituees gisteren in de wijk zag tippelen. “Toen we vaststelden dat de sekswerkers klanten bleven ronselen ondanks alle maatregelen die getroffen werden tegen het coronavirus, hebben we de burgemeester en de lokale politie aangeschreven”, zegt Jan Leerman van het buurtcomité Alhambra. “We vonden het vreemd dat de sekswerkers het coronavirus niet ernstig namen en dat de organisaties actief op het terrein, waaronder Espace P, geen richtlijnen hadden gegeven over hoe met het virus moest omgegaan worden. Daarnaast zagen we dat klanten maar bleven langskomen, alsof ze dachten dat zij geen drager van het virus konden zijn.”

Ordonnantie

Twee vaste wijkregisseurs verzochten het buurtcomité om recente foto’s te nemen. De lokale politie kwam ter plaatse een kijkje nemen en stelde vervolgens een dossier op met de info verkregen van het comité. “Die had de burgemeester nodig om een ordonnantie te kunnen uitvaardigen”, zegt Leerman.

“Die ordonnantie houdt in dat er tot - voorlopig - 3 april een verbod geldt op straatprostitutie, als ook prostitutie in inrichtingen en gebouwen toegewijd aan dergelijke activiteiten”, legt Maïthe Van Rampelbergh, woordvoerster van burgemeester Philippe Close (ps) uit.

De politie sloot vervolgens drie afwerkhotels in de buurt, waaronder Studio 2000, Studio Europe en hotel Fifth Avenue. “De prostituees werden verzocht de plaats te verlaten, wat ook gebeurde”, zegt woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene Ilse Van De Keere. “Indien er vandaag opnieuw prostituees aanwezig zijn, zullen zij geverbaliseerd worden.”

Daan Bauwens van Utsopi gaf eerder deze week aan hoe moeilijk het voor sekswerkers is om in deze tijden financieel overeind te blijven, maar begreep ook dat de volksgezondheid primeert. “Het argument dat de prostituees in een precaire situatie zitten is geen excuus om klanten te blijven ronselen op straat. Iedereen moet zijn steentje bijdragen in deze uitzonderlijke tijden. En als er nu een job risicovol is omtrent het overbrengen van het virus, dan is het wel sekswerk. Vreemd dat de sekswerkers daar zo lichtzinnig mee omgaan”, besluit Leeman.