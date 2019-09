Seafood Expo trekt na 28 jaar in Brussel naar Barcelona JCV

19 september 2019

13u51 0 Brussel De 28ste Seafood Expo op de Heizel van 2020 zal de laatste in Brussel zijn. In 2021 verhuist de expo namelijk naar Barcelona. De reden is een gebrek aan plaats in Brussel om verder te groeien.

Dat laat de organisatie zelf weten. “Brussels Expo en de Stad Brussel waren uitstekende partners om ons evenement te lanceren en te laten groeien, maar het is noodzakelijk om uit te wijken naar een grotere stad om die groei te laten voortduren”, klinkt het.

Bij Visit Brussels bevestigt men het vertrek van Seafood Expo. “Zij zijn de laatste jaren zo sterk gegroeid dat Brussel te klein voor hen werd”, zegt woordvoerder Jeroen Roppe. “Dit is een verlies, maar het is zeker geen ramp. Het toerisme groeit in Brussel, vooral in de zakensector. We gaan naar 900 congresdagen in de stad per jaar en de aanvragen blijven erop vooruit gaan.

In het Neo-project op de Heizel zit een nieuw en groter congrescentrum vervat. “Maar je moet dat los van de Seafood Expo zien”, zegt Roppe. “We proberen ook het evenwicht te bewaren zodat toeristen en bewoners elkaars vijanden niet worden, zoals je in Amsterdam of Barcelona wel ziet. Daar groeien we liever stap voor stap.”