Schutter laat wapen achter na twintig schoten op Anderlechts café: wie nam het daarna mee? Stephanie Romans

21 september 2020

16u39 2 Brussel De schutter die afgelopen weekend een Anderlechts café onder vuur nam, liet het wapen op straat achter. Het wapen zou nadien door een andere persoon zijn opgeraapt en meegenomen.

Twintig keer vuurde een onbekende schutter op de ramen van de Bar Relax aan de Bergensesteenweg. De aanwezigen in het cafe, waaronder kinderen, bleven ongedeerd. De cafébaas schoot op zijn beurt terug om zichzelf en de klanten te verdedigen.

Op sociale media circuleren intussen beelden van het wapen. “Een Scorpion VZ61", aldus een wapendeskundige. “Een wapen uit Tsjechoslowakije, dat op de zwarte markt relatief makkelijk te verkrijgen moet zijn. Het is kleiner dan pakweg een kalasjnikov en dus handiger: je verstopt het gemakkelijker.”

Vuurwapen weg

Volgens verschillende media zou de schietpartij kaderen in een afrekening tussen Albanezen en Syriërs. Het Brussels parket kan dat niet bevestigen en wil niets kwijt over het vermeende motief. Ook over het wapen, wil het parket voorlopig niet communiceren.

Op een Snapchatvideo is te zien dat het vuurwapen na de schietpartij op straat ligt. Daarna neemt een - opnieuw onbekende - verdachte het vuurwapen weg.

Bij Bar Relax wil niemand reageren. Een medewerkster neemt er wel de telefoon op, maar verbreekt het gesprek na vragen over de schietpartij.