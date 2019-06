Schotse voetbalsupporters schenken 5.600 euro aan kinderziekenhuis Jette JCV

19u17 0 Brussel De nederlaag van hun voetbalploeg op de Heizel van dinsdag heeft een Schotse supportersclub niet belet om een mooie schenking te doen aan het kinderziekenhuis in Jette. De supporters overhandigden er een cheque van ruim 5.600 euro.

De schenking is een initiatief van de Tartan Army Sunshine Appeal, een liefdadigheidsvereniging die een schenking doet aan een goed doel voor kinderen, elke keer als Schotland een wedstrijd op verplaatsing speelt.

De supporters overhandigden een cheque van 5.000 pond, dat is 5.615 euro, aan De Appeltuin. Dat is een onderdeel van het kinderziekenhuis in Jette dat zich richt op jonge kankerpatiëntjes. Het is al de tweede keer dat de Tartan Army Sunshine Appeal een schenking doet aan De Appeltuin. Met het geld zal er een nieuwe keuken worden geïnstalleerd en komen er yogalessen voor de kinderen.