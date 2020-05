Schotse man door het lint in Brussels café: 2 jaar cel gevorderd Wouter Hertogs

19 mei 2020

14u38 0 Brussel Een Schotse man die in november betrokken was bij een zwaar geval van agressie riskeert 2 jaar cel. Bij een vechtpartij in een bar zou hij een man zo ernstig hebben toegetakeld dat het slachtoffer er een gecompliceerde voetbreuk aan overhield.

Het slachtoffer kreeg het in november aan de stok met de Schot toen die stomdronken opdook in een Brusselse bar. De Schot viel daarbij verschillende mensen lastig en toen het slachtoffer hem daarop aansprak, vloog de Schot hem aan. Hij diende de man verschillende slagen en trappen toe, en krabde en beet hem. Het slachtoffer moest overgebracht worden naar het ziekenhuis en daar stelden de artsen een gecompliceerde voetbreuk vast, waardoor het slachtoffer verschillende weken arbeidsongeschikt was.

De Schot werd door de politie gearresteerd en verhoord toen hij ontnuchterd was. Daarbij gaf de man toe dat hij zeer dronken was geweest maar ontkende hij elke betrokkenheid bij de vechtpartij. Het parket besloot hem vrij te laten maar dagvaardde hem wel meteen voor de zitting van dinsdag. Daar eiste het parket een gevangenisstraf van twee jaar maar de Schot zelf kwam niet opdagen. Hij dreigt dan ook bij verstek veroordeeld te worden. Uitspraak op 9 juni.