Schoolpremie van 100 euro voor kinderen uit kwetsbare gezinnen JCV

22 juli 2020

11u19 0 Brussel Het Brussels Gewest gaat een schoolpremie van 100 euro per kind uitreiken aan de meest kwetsbare gezinnen in de hoofdstad. Dat moet helpen met de uitgaven voor het nieuwe schooljaar die er zitten aan te komen.

De start van het nieuwe schooljaar beloofd door de coronacrisis voor veel gezinnen nog moeilijker te worden. Daarom kunnen Brusselse gezinnen die een jaarinkomen van minder dan 45.000 euro hebben, een premie van 100 euro per kind krijgen. Het Brussels parlement keurde daarvoor het voorstel goed van de Brusselse ministers bevoegd voor Gezinsbijslagen, Bernard Clerfayt (Défi) en Sven Gatz (Open VLD).

“Een extra toelage voor de meest kwetsbare gezinnen in september, aan het begin van een nieuw schooljaar, kan helpen om de moeilijke maanden door te komen”, zegt Sven Gatz. “In een gewest waar 1 op de 5 kinderen in armoede leeft, waar de gezondheidscrisis de armoede van de Brusselaars alleen maar heeft doen toenemen, moeten we de meest kwetsbaren onder ons steunen en beschermen”, voegt minister Clerfayt toe. “We hebben aldus 20 miljoen euro vrijgemaakt om gezinnen met de laagste inkomens deze premie toe te kennen.”

Dankzij een versnelde procedure moet de premie al beschikbaar zijn in september van het komende schooljaar.