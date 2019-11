School in Molenbeek tijdelijk gesloten door gaslek SHVM

26 november 2019

13u33 0 Sint-Jans-Molenbeek Een school in Sint-Jans-Molenbeek heeft deze ochtend om 8 uur haar deuren opnieuw moeten sluiten nadat er een gaslek werd aangetroffen in het gebouw.

De brandweer kwam deze ochtend ter plaatse nadat de directie een gasgeur had waargenomen. Vervolgens kwam ook Sibelga ter plaatse, die een gaslek aantroffen. Daarop besliste Sibelga om de gastellers in het gebouw af te sluiten, waardoor er geen verwarming meer was. De directrice van de school stuurde vervolgens haar leerlingen naar huis.

Momenteel worden alle leidingen en installaties grondig nagekeken. Vermoedelijk kan de school morgenvroeg haar deuren weer openen.