Schone lucht is rode draad tijdens Week van de Mobiliteit SZM

10 september 2019

14u50 0 Brussel De Brusselse Week van de Mobiliteit staat dit jaar in het teken van schone lucht. Van 16 tot en met 22 september worden er tal van activiteiten gepland, met als hoogmis dit jaar weer Autoloze Zondag op 22 september. Het doel dit jaar is om mensen bewust te maken van de slechte luchtkwaliteit en om aan te tonen dat een stad met meer zachte mobiliteit vruchten afwerpt. “Autoloze Zondag is een dag waar Brusselaars weer eens gezonde lucht mogen scheppen, maar eigenlijk moet dat doorheen het jaar ook kunnen”, zegt Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).

Met een nieuwe groene minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt, kan het niet anders dat de week van de Mobiliteit voorafgaand op autoloze zondag draait om schone lucht. “Een betere luchtkwaliteit, zal ook de levenskwaliteit in Brussel verbeteren en dat kan enkel door de wegen aan te passen ten voordele van de fietser en voetganger,” aldus Van den Brandt . “Met de Week van de Mobiliteit en daarop volgend de autoloze zondag, willen we mensen daaromtrent bewustmaken en alternatieven naar voor brengen om aan te tonen dat het in Brussel ook anders kan.”

Prioriteit

“In 2018 werden in Brussel 632 vroegtijdige sterfgevallen toegekend aan de slechte luchtkwaliteit, die in belangrijke mate wordt veroorzaakt door het wegverkeer,” zegt Van den Brandt. “Je merkt ook met de opkomende burgerbewegingen dat Brusselaars meer verkeersveiligheid willen.”

Dat wil voor minister Van den Brandt niet enkel zeggen dat er overal een zone 30 moet zijn, maar ook dat de wegen moeten veranderen en dat er meer openbaar vervoer moet komen. “Ouders durven hun kinderen niet alleen naar school te laten gaan, omdat het onveilig is. Daarom willen ze hen liever zelf met de auto brengen, waardoor er weer meer auto’s zijn”, zegt Van den Brandt. “Dat is een vicieuze cirkel die we moeten doorprikken.”

Autoloze Zondag

Tijdens de Week van de Mobiliteit worden er tal van evenementen gepland. Zo werden er twee tijdelijke meetstations geplaatst, op het De Brouckèreplein en op de Wetstraat. Op een scherm wordt de luchtkwaliteit getoond en vergeleken tussen de meetstations. “Zo willen we aantonen wat het verschil is tussen een as waar er heel veel verkeer is en op de voetgangerszone”, zegt Van den Brandt.

Daarnaast is er ook een fototentoonstelling “Brussels is Changing”. Die neemt de bezoeker mee op een tijdreis in de sterk ontwikkelende Brusselse stadsdelen. Ook Filter Café Filtré organiseert een actie genaamd “Air for Schools” op de Keizer Karellaan. Die zal op woensdagvoormiddag, 18 september, gesloten zijn voor verkeer. De kinderen van de vele scholen in de buurt organiseren er een flashmob om hun vraag naar schone lucht in de kijker te zetten.

De Autoloze Zondag op 22 september wordt ook een groot feest. Aan het Saincteletteplein komt het grote MobilMix village en kan iedereen zich ontspannen tijdens leuke activiteiten of zich informeren over het gebruik van de fiets en de step. Het openbaar vervoer van de MIVB is volledig gratis op Autoloze Zondag en de nationale spoorwegmaatschappij NMBS zorgt dat je die dag met een Mobility Ticket van 6 euro per trein naar eender waar in België kan reizen. Wie zijn auto achterlaat op een betalende parking van de NMBS betaalt die dag maar 1 euro.