Scholengroep Brussel: “Preteaching loopt vlot in basisonderwijs” JCV

23 april 2020

16u20 0 Brussel Ondanks wat problemen op maandag zijn de basisscholen van scholengroep Brussel ondertussen vlot aan de slag met preteaching. Ook de kwetsbare groepen worden relatief goed bereikt.

De initiatieven om kwetsbare gezinnen een laptop te bezorgen, schoten de laatste weken als paddenstoelen uit de grond. Veel scholen zetten ook zelf een uitleensysteem op en providers als Proximus en Telenet maakten gratis internet beschikbaar. Voorlopig lijkt dat ook resultaat te boeken. “Ondanks wat problemen op maandag, kunnen onze scholen momenteel zo goed als iedereen bereiken”, zegt Pascal Onderdonk, coördinerend directeur basisonderwijs van scholengroep Brussel. “Bij minder dan 5 procent is dat niet het geval. We merken ook dat het dan ligt aan een veranderd e-mailadres of gsm-nummer. Laptops blijven echter nog altijd welkom en ook eind deze week zullen we er nog een aantal uitdelen.”

Er waren op voorhand heel wat vragen over het nieuwe systeem van lesgeven. “Maar dat wordt met de nodige creativiteit opgelost”, zegt Onderdonk. “Bij de oudere leerlingen merken we dat lesgeven via het internet best lukt, maar bij jongere kinderen gaat dat moeilijker. Er wordt dan soms geschoven met de lessen zodat ouders die thuis werken hun kinderen ook kunnen begeleiden bij de lessen. Bij de leerkrachten was er ook bezorgdheid, maar ik merk dat er veel technische schroom overwonnen is. De directies hebben kwetsbare gezinnen er ook van kunnen overtuigen van het belang om de lessen te volgen. Sommigen komen zelfs in zeer kleine groepjes naar school daarvoor.”

Printers

Een opvallend probleem kwam ondertussen naar voor. “We merken dat nog weinig mensen een printer in huis hebben”, zegt Onderdonk. “Het merendeel van de lesbundels wordt dus opgehaald in de school of uitgedeeld in de bussen. Als laatste redmiddel rekenen we op de post.”