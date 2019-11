Scholen delen stroom van zonnepanelen met de buurt JCV

26 november 2019

14u57 0 Brussel Twee scholen in Vorst en Ganshoren gaan de overtollige stroom van hun zonnepanelen delen met de buurtbewoners. Het gaat om een proefproject van netbeheerder Sibelga om het potentieel van zo’n projecten te bekijken. De bewoners genieten in ruil van een gunstiger tarief.

Sibelga noemt het project een experiment rond ‘collectief zelfverbruik’. Dat komt erop neer dat bewoners van een wijk een energiegemeenschap vormen en zo de opbrengst van energiebronnen in de wijk verdelen.

In dit geval gaat het om twee scholen: de Sint-Augustinusschool in Vorst en de school Nos Bambins in Ganshoren. Zij hebben alletwee zonnepanelen op hun dak liggen. “Maar in het weekend of op woensdagnamiddag is er niemand op school, terwijl die panelen wel nog energie produceren”, zegt Daphné Benzennou van Sibelga. “In Ganshoren gebruikt de school maar 16 procent van de energie die ze opwekt.”

Dankzij de nieuwe ordonnantie Brusselse Energie is het nu mogelijk voor Brugel, de Brusselse regulator voor water, gas en elektriciteit, om hierrond een proefproject op te zetten. De scholen en geïnteresseerde bewoners kunnen in een burengemeenschap stappen waarbij ze de overtollige energie van de scholen afnemen. In het normaal geval zou die terugvloeien naar de rest van het net.

Twee facturen

Het voordeel voor de buurtbewoners is dat ze dan minder betalen. “Er zijn immers geen transportkosten en de distributiekosten zijn lager”, zegt Benzennou. “Als er geen stroom van de zonnepanelen komt, val je terug op je gewone energieleverancier. Dankzij een intelligente meter bepalen we de verdeling onder de gemeenschap en het aandeel van elke leverancier. De gebruiker krijgt dan twee facturen in de bus.”

Voorlopig doen er 22 mensen mee aan het project. In Vorst zijn er zeven deelnemers binnen het project, in Ganshoren zijn het er vijftien. De bedoeling van Sibelga is om nu voldoende kennis te verzamelen rond collectief zelfverbruik om dan later te bekijken of dit breder kan worden ingezet.