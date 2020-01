Schietpartij met zwaargewonde in Sint-Gillis: parket opent onderzoek naar poging tot doodslag Robby Dierickx

18 januari 2020

19u10 0 Brussel Het Brusselse parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor de schietpartij van vrijdagavond in de Bosquetstraat in Sint-Gillis. Agenten werden er opgeroepen voor een man met schotwonden. De daders zijn nog niet gevat. Er werd een onderzoek geopend naar poging tot doodslag.

Vrijdagavond kreeg politiezone Brussel-Zuid omstreeks 21.40 uur een oproep voor een schietpartij in de Bosquetstraat in Sint-Gillis. Ter plaatse troffen agenten een zwaargewonde man aan. Hij had volgens onze informatie drie schotwonden. De man werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. Het is nog onduidelijk of het slachtoffer op straat of in een woning gevonden werd.

De politie is momenteel nog op zoek naar de dader(s) van de schietpartij. “We hebben een onderzoeksrechter gevorderd en er werd een onderzoek geopend naar poging tot doodslag”, klinkt het bij het Brusselse parket. De exacte omstandigheden van de schietpartij zijn voorlopig nog niet duidelijk.