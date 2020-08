Schietpartij Elsene: 24-jarige man overleden in ziekenhuis Wouter Hertogs

21 augustus 2020

09u38 4 Brussel Een van de twee slachtoffers van de schietpartij van donderdag in Elsene is overleden. Een 24-jarige man werd getroffen door verschillende kogels en bezweek aan zijn verwondingen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Omstreeks 14 uur werden meerdere schoten gelost in de Auguste Rodinlaan. Twee personen raakten hierbij gewond: Een persoon van hen overleed kort na de feiten in het ziekenhuis, de tweede persoon, een 27-jarige man, werd verzorgd maar verkeert niet in levensgevaar.

Het parket van Brussel werd ingelicht en heeft de nodige onderzoeksdaden bevolen. Het parket en de onderzoeksrechter zijn ter plaatse gegaan, samen met het labo van de federale gerechtelijk politie en een wapendeskundige.

Volgens bronnen zou het gaan om een afrekening in het drugsmilieu.