Schepenen Alain Kestemont en Allan Neuzy lanceren nieuwe actie tegen sluikstorten SHVM

21 oktober 2019

12u07 1 Anderlecht Naar aanleiding van de vele klachten betreffende sluikstorten in Anderlecht, start schepen van Netheid Allan Neuzy samen met schepen van Preventie Alain Kestemont een nieuwe actie op. Hiermee willen de schepenen tonen dat de gemeente bezig is met het probleem en dat er buurtonderzoeken lopen waarmee de gemeente hoopt om de daders zo snel mogelijk te vatten.

De burgers tonen dat de gemeente iets doet en de daders van sluikstorten zo snel mogelijk opsporen aan de hand van buurtonderzoeken: dat zijn de doelstellingen van de nieuwe actie die in oktober werd opgestart voor een eerste testfase. Het initiatief komt van van schepen van Netheid Allan Neuzy en schepen van Preventie Alain Kestemont. De twee schepenen worden gesteund door het college van burgemeester en schepenen. De actie maakt deel uit van #1070RESPECT, de campagne ter bestrijding van overlast die deze lente werd opgestart.

Sinds januari van dit jaar werden in Anderlecht 1.044 pv’s opgesteld door de politieteams op het terrein voor overlast, waarvan 456 voor sluikstorten. De dader riskeert een boete van 300 euro per kubieke meter of 500 euro per kubieke meter voor bouwafval.

Volgens vele Anderlechtenaren zou de gemeente te weinig initiatief nemen om de problematiek aan te pakken. “Aan de hand van buurtonderzoeken die zichtbaar worden aangegeven zoals bij een politieonderzoek, wil de gemeente aantonen dat dit niet het geval is en met de inwoners samenwerken om de daders op te sporen”, legt schepen van Netheid Allan Neuzy uit.

Onderzoek en sensibilisering

De actie gaat als volgt in haar werk: Wanneer netheidswerkers of gemeenschapswachten een groot sluikstort aantreffen, wordt de zone met een lint afgebakend zoals bij een misdaad. Op die manier weten de buurtbewoners dat de gemeente op de hoogte is en er iets aan doet.

Daarop vindt een buurtonderzoek plaats om de dader op te sporen. Zo wordt er bij de buurtbewoners aangebeld met een korte vragenlijst of een bericht. Het is de bedoeling de buurtbewoners te sensibiliseren door hen eraan ter herinneren dat het verboden is groot huisvuil op straat achter te laten. Er wordt gewezen op de sancties en op de juiste manier om zich van groot huisvuil te ontdoen.

Alle inlichtingen komen vervolgens in een register terecht. Het sluikstort wordt binnen de twee dagen na vaststelling verwijderd. Als na het onderzoek een dader wordt geïdentificeerd, kan hem of haar een boete worden opgelegd. Indien er niet onmiddellijk een dader gevat wordt, worden andere maatregelen overwogen, zoals de plaatsing van een bewakingscamera op deze plek om herhaling te vermijden.

“Het project werd in oktober opgestart voor een eerste testfase. Het doel van deze buurtonderzoeken is niet om zomaar alle sluikstorten in Anderlecht af te bakenen, maar wel om de vinger op “hotspots” te leggen en het gevoel van straffeloosheid te beëindigen”, besluit de schepen van Preventie.