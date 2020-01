Schepen van Elsene, Bea Diallo (PS) kruipt weer in de ring voor goed doel MKV

12 januari 2020

16u41 0 Brussel Paleis twaalf op de Heizel stond zaterdag zowat op zijn kop. Daar stond alles in het teken van goed doel “Fight For Africa”. Verschillende bekende boxers namen het tegen elkaar op. Onder hen waren de opvallendste verschijningen wellicht Bea Diallo (PS), schepen van Elsene en de dubbele IBO-wereldkampioen Raymond Joval. Ze kregen online aanmoediging van niemand minder dan The Mussles From Brussels: Jean-Claude Van Damme.

Tijdens Night of the Untouchable namen ze het tegen elkaar op voor het goede doel. Alle inkomsten van het evenement gaan naar de ontwikkeling van handelsopleidingen in Afrika. Samen met Diallo en Joval traden ook Sohaib El Sialiti, Geram Eloyan, Mohamed El Marcouchi, Joel Tambwe Djeko, Anas Messaoudi, Ibrahima Diallo en Zyad El Mohor aan.

Zowel Diallo die Guineese roots heeft en stopte met boxen in 2007, als Nederlander Joval die stopte in 2008, moesten hard trainen om weer in vorm te zijn. “Ja, het is hard geweest. Het moeilijkste is om af te vallen, voorzichtig te zijn met wat je eet en een geheel ander levensritme te hanteren. Het lastige is dat je mentaal wel kan zeggen ‘Ik ga daar naartoe’, maar ons lichaam is intussen veel ouder. Daar moet je rekening mee houden”, laat Diallo weten aan RTL.

Welk bedrag hun actie heeft opgeleverd, is momenteel nog onbekend.

