Schepen Fabian Maingain pleit voor terugkeer van markten JCV

27 april 2020

16u36

Bron: Belga 0 Brussel Brussels schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (DéFI) wil dat er opnieuw markten kunnen plaatsvinden in de stad. Nu de supermarkten duurder worden, moeten markten met voedingskramen een alternatief bieden.

Maingain haalt de mosterd voor zijn voorstel bij Frankrijk, waar markten voor voedingskramen wel toegelaten zijn. Het is er makkelijker om sociale afstand te bewaren en markten kunnen voor een evenwicht zorgen nu winkelen in de supermarkt duurder is geworden.

De schepen wil wel dat er uitsluitend elektronische betaald kan worden en dat de wachtrijen georganiseerd worden. Werken met bestellingen zou die wachttijd kunnen beperken. “Wij staan hiervoor open”, zegt Maingain. “Het is nu aan de federale overheid om hier een stelling over in te nemen.”

In Brussel gaat het om de markten aan het Sint-Katelijneplein, Bockstael, Anneessens, De Wand, de Antwerpsesteenweg en het Peter Benoitplein.