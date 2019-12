Schepen beschuldigd van zware fout bij aankoop van rode loper van twee kilometer lang JCV

27 december 2019

16u17 0 Brussel De Gentsesteenweg en de Ribaucourtstraat worden tijdens de eindejaarsdagen opgefleurd met extra verlichting en een rode loper van twee kilometer lang. Die moet de aantrekkelijkheid van de winkelstraten verhogen. Volgens de oppositie werd de decoratie met een kostprijs van ruim 27.000 euro, geplaatst zonder de budgettaire regels te respecteren.

De rode loper ligt al meer dan een week op de Molenbeekse winkelstraten. Daarnaast werd er ook extra verlichting voor kerst geplaatst, bijvoorbeeld in bomen en op enkele gevels. De totale kostprijs van de versiering komt op 27.500 euro.

Een uitgave die is genomen zonder de regels te respecteren, zegt voormalig schepen en huidig oppositielid Ahmed El Khannouss (CDH). “Een medewerker van de schepen van Economie heeft de loper aangekocht”, zegt hij in La Dernière Heure. “Aan een prijs van vier euro per meter, voor een totaal van 2.000 meter. Daarvoor hebben ze geen openbare aanbesteding uitgeschreven, maar hebben ze beroep gedaan op de handelaarsvereniging om dat toe te dekken. Volgens mijn informatie gaat het om een zware inbreuk op de regels.”

Voor El Khannouss is de aankoop onaanvaardbaar. “De schepen van Economie is wakker geschoten uit zijn lethargie en heeft aan paniekbeheer gedaan", zegt hij. “Hij zadelt de Molenbekenaars op met een onnodige uitgave terwijl hij zich verbergt achter de handelaarsverenigingen. Die hebben hier zelfs niet om gevraagd. De gewone eindejaarsverlichting kost de gemeente trouwens al 80.000 euro.”

Snel handelen

Schepen van Economie van Molenbeek, Amet Gjanaj (PS) noemt de heisa “een storm in een glas water”. “Het klopt dat wij een partnerschap zijn aangegaan met de handelaarsverenigingen", zegt hij. “Maar dat was omdat we snel moesten handelen. De kerst- en eindejaarsversiering was nog dezelfde als vorig jaar en was ontoereikend. Daarom hebben we beslist om deze extra versieringen aan te brengen. Het gaat trouwens niet alleen om de rode loper, maar om een reeks van initiatieven om de handel te ondersteunen.”

De kritiek dat de aankoop is gebeurd, noemt Gjanaj ongegrond. “Er is helemaal niets illegaals gebeurd”, zegt hij. “ De aankoop en het dossier zijn zelfs via de inspecteur van het Brussels Gewest gepasseerd en hij had geen bezwaar. Sowieso zullen we alle facturen hiervan grondig bekijken. We hebben de handelaarsvereniging in ieder geval een duidelijke opdracht gegeven. Dat neemt niet weg dat we dit de komende jaren anders zullen aanpakken.”