Schepen Alain Kestemont schenkt 1.800 mondmaskers aan politiezone Brussel-Zuid SHVM

25 april 2020

18u06 0 Brussel Anderlechts Schepen van Preventie en Veiligheid in de Steden Alain Kestemont heeft vrijdag maar liefst 1.800 wasbare mondmaskers geschonken aan de politiezone Brussel-Zuid. De mondmaskers werden zelf gefinancierd door Kestemont. Maar wie verantwoordelijk is voor de productie ervan, wil Kestemont liever niet kwijt.

Schepen Alain Kestemont heeft vrijdag zo’n 1.800 wasbare mondmaskers geschonken aan de politiezone Brussel-Zuid. “In mijn hoedanigheid van schepen van de Stedelijke Veiligheid van Anderlecht, maar ook als politieadviseur en hoofd van de DéFI-groep van de politiezone Zuid, had ik het genoegen om in aanwezigheid van onze burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps (PS), het waarnemend hoofd van de politiezone Patrick Evenepoel 1.800 maskers te schenken voor onze politieagenten. Zo willen we hen in staat stellen om zich te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus in hun dagelijkse missies ten dienste van de bevolking”, schrijft Kestemont op zijn Facebookpagina. Elke politieagent ontvangt twee maskers.

Eigen bijdrage

Waar de maskers precies vandaan komen, is nog een vraag. “De maskers worden gemaakt door een individuele vrijwilliger die anoniem wenst te blijven”, zegt Kestemont. “Ik heb deze maskers wel persoonlijk gefinancierd met mijn eigen geld, samen met een bijdrage van een vriend van me, die eigenaar is van de bekende Carrosserie Brel in Anderlecht”, aldus Kestemont.