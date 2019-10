Scheidsrechter (18) in elkaar geslagen na match U17 RSCA SHVM

28 oktober 2019

Een 18-jarige scheidsrechter die de match tussen jeugdploeg U17 Anderlecht en Chastre floot, is zaterdagmiddag door enkele jongeren in elkaar geslagen. Voorlopig is er nog geen spoor van de daders.

Op het einde van de wedstrijd tussen U17 Anderlecht en Chastre, die plaatsvond in het Franky Vercauterenstadion, beslisten enkele jongeren om de scheidsrechter in elkaar te slaan na het laatste fluitsignaal. Het 18-jarige slachtoffer werd onmiddellijk afgevoerd naar het ziekenhuis en is een week werkonbekwaam.

“Het politierapport stelt duidelijk dat de daders niets te maken hadden met de twee clubs”, zegt David Steegen, woordvoerder van RSC Anderlecht. “De kaderleden hebben geprobeerd om tussenbeide te komen.” Het incident zou een gevolg zijn van een eerdere aanvaring tussen de jongeren en het slachtoffer, maar dat kan nog niet officieel bevestigd worden.

De politiezone Brussel-Zuid onderzoekt momenteel de zaak.