Schaarbekenaren trekken naar Raad van State tegen parkeerregels JCV

05 juni 2020

13u34 0 Brussel Een groep inwoners van Schaarbeek dient een beroep in bij de Raad van State tegen de het nieuwe parkeerreglement, dat sinds begin dit jaar van kracht is. Daarmee werd parkeren in heel de gemeente betalend. Maar de wijziging van de regels is niet koosjer verlopen, vinden de mensen achter de klacht.

Door de wijziging werden de blauwe zones in de gemeente afgeschaft die voordien zowat de helft van het Schaarbeekse grondgebied bestreken. De verandering wordt vooral gevoeld in de meer residentiële wijken. Naast die nieuwe regels werd de controle en de opvolging ook overgedragen aan parkeeragentschap parking.brussels. In februari was er al een bijzonder rumoerige gemeenteraad waar zowel voor- als tegenstanders van de regels zich roerden tijdens enkele burgerinterpellaties. De gemeente beloofde toen al dat er een evaluatie zou komen.

“Onterechte boetes”

Toch zet een aantal inwoners nu de stap om naar de Raad van State te trekken. “De gemeente blijft doof voor onze vragen en we krijgen geen of onvolledige antwoorden”, zegt Vannessa Durieux, die mee achter de klacht zit. “Bovendien is de invoering niet volgens de regels gebeurd. Er had een openbaar onderzoek moeten komen bijvoorbeeld, terwijl men nu gewoon het politiereglement heeft gewijzigd. Dat is niet de procedure die het Brussels Gewest voorschrijft.”

De tegenstanders vinden betalend parkeren niet nodig in bepaalde woonwijken. “Als er problemen zijn met parkeren, dan kan dat, maar je moet niet iedere straat over dezelfde kam scheren”, zegt Durieux, die ook niet te spreken is over het beheer door parking.brussels. “Parkeerkaarten van bewoners arriveren te laat waardoor ze al boetes krijgen. Bovendien herkent het systeem met de scancar de voertuigen van mensen met een handicap niet, waardoor ook zij onterechte boetes in de bus krijgen.”