Schaarbekenaars leggen zich niet neer bij onveilig verkeer: “Dit moet bovenaan de agenda staan” JCV

20 juni 2019

14u27 0 Brussel Een 70-tal Schaarbekenaren heeft donderdagmorgen het kruispunt bezet waar vorige week donderdag een 14-jarig meisje werd aangereden. Aangekleed met pleisters en verbanden gingen ze op straat liggen om veiliger verkeer te eisen in de gemeente. “De gemeente moet wegpiraten dringend hard aanpakken.”

Om 8.20 uur stipt lag het kruispunt van de Helmetsesteenweg en de Waelhemstraat even helemaal stil. Tientallen mensen, waaronder veel ouders met hun kinderen, leggen zich op het wegdek neer. Ze hebben verbanden om en pleisters op hun gezicht. Ze vragen zo veiliger verkeer in Schaarbeek. In de gemeente gebeurden de afgelopen weken verschillende verkeersongevallen met kinderen. “Zeer goed idee, zeer goede actie”, zegt een vrouw uit de buurt die met de tram haar kinderen naar school brengt. “Het is tijd dat hier iets gedaan wordt.”

Jonge gemeente

Vorige week donderdag werd op dit kruispunt een 14-jarig meisje aangereden. Zij raakte daarbij zwaargewond. De chauffeur pleegde vluchtmisdrijf. Het meisje was een zoveelste slachtoffer in een reeks ongevallen in Schaarbeek, een jonge gemeente met veel kinderen. “Daarom dat we vandaag ons ongenoegen uiten”, zegt buurtbewoner Benoit Samyn. “We zijn hier niet omdat we anti-auto zijn, maar we willen dat het verkeer beter georganiseerd wordt. Ik woon vlakbij in de Eugène Demolderlaan. De gemeente legt die opnieuw aan, maar voorziet geen fietspad of een snelheidsdrempel. Dat is niet meer van deze tijd.”

Structureel probleem

De actie was het idee van het burgercollectief 1030/0, dat net als andere gelijkaardige comités in de stad het aantal verkeersslachtoffers naar beneden wil. “Dit was het derde ongeval met kinderen op enkele weken tijd”, zegt Pieter Fannes van het collectief. “Schaarbeek zit met een structureel probleem en we willen dat de gemeente en het Brussels Gewest er een prioriteit van maken om dat aan te pakken. Verkeersveiligheid moet bovenaan de agenda staan. De actieve weggebruiker moet meer plaats krijgen en de snelheid van het wegverkeer moet omlaag.”

Woensdag zei Schaarbeeks burgemeester Bernard Clerfayt (Défi) nog aan Bruzz dat Schaarbeek niet onveiliger is dan bijvoorbeeld Antwerpen of Mechelen. Hij hekelde ook de extra media-aandacht voor de verkeersongevallen. “Het lijkt alsof hij door de aandacht en het protest een beetje in een kramp schiet”, zegt Fannes. “Maar de vergelijking gaat niet op. De mentaliteit is veranderd. Mensen vragen daar een oplossing voor. Heel Brussel is een stad die opgebouwd is om er vlot met de auto in rond te rijden. Die mentaliteit veranderen, vraagt inspanning.”

Fannes wil ook dat de gemeente de hardnekkige hardrijders streng aanpakt. “Ze zijn niet met veel, maar ze zorgen wel voor veel schrik”, zegt hij. “Wij horen ’s nachts al te vaak gierende banden van de races die ze hier op straat houden. De gemeente moet daar hard tegen optreden.”