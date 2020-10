Schaarbekenaar schuldig aan doodslag op partner Wouter Hertogs

13 oktober 2020

14u59 1 Brussel Voor het Brusselse hof van assisen is Gheorghita-Iulian Zaharia schuldig bevonden aan doodslag op zijn partner Ulfet Akgül. De 34-jarige man doodde haar in januari 2018 in Schaarbeek.

De juryleden baseerden hun oordeel op de rapporten van de wetsdokters, die tot de conclusie waren gekomen dat verstikking door wurging het slachtoffer het leven had gekost. Daarnaast waren er de bekentenissen van de dader, die gestaafd werden door DNA-onderzoek. De intentie om te doden bleek volgens de jury uit de middelen die de dader heeft aangewend en waarvan hij wist dat ze tot de dood konden leiden.

Provocatie

De juryleden twijfelden er niet aan dat Zaharia een minachting voor vrouwen koesterde, maar dat was volgens hen geen motief voor de misdaad. De burgerlijke partij en de openbare aanklager hadden dat nochtans aangevoerd. De verdediging had gepleit dat Zaharia werd geprovoceerd door zijn partner, maar ook dat argument vond geen ingang bij de jury, die oordeelde dat de beledigingen en gewelddaden aan het adres van Zaharia niet in verhouding stonden tot de doodslag.

Bankkaarten

De 43-jarige Ulfet Akgül werd op 10 januari 2018 levenloos aangetroffen in haar appartement in de Diamantlaan in Schaarbeek. Het slachtoffer lag in bed, onder een dekbed, met haar hoofd in een plastic zak strak om de nek, met voeten en handen vastgebonden. Haar partner Zaharia werd op 18 januari gearresteerd in Rijsel. De speurders kwamen hem op het spoor omdat hij bankkaarten van het slachtoffer had gebruikt. Bij zijn eerste verhoor in Frankrijk bekende hij Akgül te hebben gewurgd in de nacht van 8 op 9 januari 2018, na een ruzie waarbij de vrouw hem fysiek had aangevallen.