Schaarbeekse school rouwt om meisje dat zondag in Hofstade verdronk SZM

05 juni 2019

21u00 2 Brussel In de school waar het meisje, dat zondag in Hofstade verdronk, naartoe ging zijn de ouders en leerlingen woensdag op de hoogte gebracht. De juffrouw van het meisje riep alle ouders samen in de hal. Donderdag komt er nog een intiem herdenkingsmoment voor het meisje.

Mejrem, het Schaarbeekse meisje van 7 jaar dat zondag in Hofstade verdronk, overleed maandagnacht. De autopsie bevestigde woensdag dat er sprake was van een zuurstoftekort en een gebrek aan bloeddoorstroming in de hersenen. Er zijn geen aanwijzingen van geweld door derden. Op het eerste zicht had ze ook geen aangeboren (hart)afwijkingen, maar dat zal nog verder onderzocht worden.

Ouders in tranen

Aan de Schaarbeekse school Ecole 8 Fréderic De Jongh stonden er woensdag een aantal ouders in tranen. Sommigen wisten nog niet dat het over een leerling ging van de school waar hun kinderen op school gaan en reageerden geschrokken. “Ik kan het niet geloven”, zegt een moeder die liever anoniem blijft. “Ik zie de mama van Mejrem hier vaak haar kinderen ophalen, ze heeft ook een tweeling van 9 jaar en een zoontje van vier. Alle ouders weten hoe een zorgzame mama ze is.”

De school wil voorlopig niet reageren. “We zijn aan het rouwen en hebben tijd nodig om terug op onze ritme te komen.” Valerie, de leerkracht van Mejrem, benadrukt wel hoe goed ze was in de klas en dat de ouders fantastisch zijn. “De commentaar die door onwetende mensen gegeven wordt - dat de ouders meer hadden moeten opletten - zijn helemaal fout. Ik ken deze ouders, ze zijn altijd betrokken en waakzaam in het onderwijs van hun kinderen.”