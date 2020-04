Schaarbeekse school haalt kwetsbare kinderen toch naar de klas: “Sommige kinderen hebben die structuur nodig” JCV

28 april 2020

14u15 6 Brussel Afstandsonderwijs is nog steeds de regel, maar in basisschool De Muziekladder in Schaarbeek is beslist om daar toch voor een klein deel van af te stappen. Een aantal leerlingen uit kwetsbare gezinnen krijgt er sinds het einde van de paasvakantie opnieuw les op school. “We hebben dit gedaan vanuit onze grote bezorgdheid om die kinderen”, zegt de directie. “Voor een kleine groep is dat perfect op te vangen.”

Op dinsdag had de school 16 leerlingen in huis, onder wie ook de kinderen in de opvang wiens ouders essentiële beroepen uitvoeren. “Dat is vrij veel voor een school met 173 kinderen en kleuters”, zegt directrice Marinka Van Ingelgom. “Na de paasvakantie hebben we dan ook beslist om een aantal leerlingen uit kwetsbare groepen uit te nodigen om terug naar school te komen. Een aantal van hen heeft dat met open armen ontvangen. Afstandsonderwijs kan voor veel leerlingen werken, maar sommige kinderen hebben de structuur van de school nodig. Je ziet dat aan de glimlach op hun gezicht als ze hier aankomen. We hebben dit gedaan vanuit onze grote bezorgdheid om die kinderen. Voor zover ik weet, zijn wij ook de enige school in Brussel die dit doet. Voor zo’n kleine groep werkt dat trouwens perfect om dat hier op school op te vangen.”

Voor de grootste groep werkt het leren op afstand wel heel vlot. We bereiken zo’n 95 procent van onze ouders. We gebruiken ook een platform dat in 32 talen beschikbaar is om het contact met thuis te vergemakkelijken. Toch is het niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het is niet omdat we leerlingen een laptop kunnen geven, dat ze ook meteen weten hoe ze daarmee moeten werken Directrice Marinka Van Ingelgom

De uitdaging voor de school blijft wel om de veiligheidsmaatregelen te respecteren. “Maar dat lukt vrij goed”, zegt Van Ingelgom. “De leerlingen zitten elk in een hoek van de klas en we hebben hier dozen met handschoenen en ontsmettinsgel staan. We houden alle groepen ook echt gescheiden en aan het einde van elke dag wordt alles ontsmet.”

32 talen

Is het feit dat een school leerlingen toch naar school moet halen dan een bewijs dat afstandsonderwijs niet voor iedereen werkt? “We hebben erg verschillende groepen van leerlingen”, zegt Van Ingelgom. “Voor de grootste groep werkt het leren op afstand wel heel vlot. We bereiken zo’n 95 procent van onze ouders. We gebruiken ook een platform dat in 32 talen beschikbaar is om het contact met thuis te vergemakkelijken. Toch is het niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het is niet omdat we leerlingen een laptop kunnen geven, dat ze ook meteen weten hoe ze daarmee moeten werken.”

De school bereidt zich ook voor op de geplande heropening die vanaf 18 mei moet ingaan. “Maar voorlopig is er nog heel veel onduidelijkheid”, zegt Van Ingelgom. “In grote lijnen proberen we wel alles in orde te brengen, vooral voor het beschikbare materiaal en de roosters. Omdat wij een vrij groot gebouw hebben en een vrij klein aantal leerlingen, zal dat qua plaats wel relatief makkelijk te organiseren zijn. Omdat wij een kleine school zijn is ons aantal leerkrachten wel beperkt. We kijken uit naar wat de instructies over de heropstart zullen zijn.”