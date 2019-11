Schaarbeekse huisvestingmaatschappij voor rechter na dodelijke brand waarbij zwangere vrouw en ongeboren kind het leven lieten: “Rookmelders werkten niet en brandblusapparaten waren niet vervangen” Wouter Hertogs

05 november 2019

16u30 0 Brussel Vandaag is het proces tegen de Sociale huisvestingsmaatschappij De Schaarbeekse Haard gestart. Het parket vervolgt de huisvestingsmaatschappij voor de brand die in januari 2017 het leven kostte aan een zwangere vrouw en haar ongeboren baby. “De blusapparaten waren niet vervangen”, aldus de advocaat van de weduwnaar.

Het drama deed zich voor op 17 januari 2017 in de Schaarbeekse Severinstraat. In de vroege ochtend ontstond brand in het appartement van de zeven maanden zwangere verpleegster Anitha Umutoniwabo (37). De vlammen verspreidden zich snel en de vrouw zag geen andere optie dan uit het raam van haar flat op de derde etage te springen. Urenlange reanimatie baatte niet meer. De vrouw en haar ongeboren baby lieten het leven. Haar man en hun drie kinderen overleefden ternauwernood de brand.

Hopeloos verouderd

Al snel bleek de oorzaak te liggen bij een kapotte elektriciteitskabel. Een onderzoeksrechter werd aangesteld en huisvestingsmaatschappij de Schaarbeekse Haard kwam al snel in het oog van de storm. Bovendien bleken er verschillende zaken niet in orde in het gebouw. Zo was het elektriciteitsnet niet in orde en waren er problemen met de rookmelders. Ook was het gebouw hopeloos verouderd en werkten meerdere rookmelders niet. Uiteindelijk werd de Schaarbeekse Haard doorverwezen naar de correctionele rechtbank. De huisvestingsmaatschappij wordt vervolgd voor onvrijwillige doodslag door een gebrek aan voorzorg.

Brandblusapparaten

Op de eerste dag van het proces verwoordde de advocaat van de echtgenoot van Anitha wat er volgens hen juist mis was gelopen op die fatale 17de januari. “De blusapparaten zijn niet vervangen. Normaal moet dit zeker om de tien jaar gebeuren maar dat was hier niet het geval. Dat is overduidelijk een fout van de huisvestingsmaatschappij”, klonk het. “Ook werkten de rookmelders niet naar behoren. Indien dit wel in orde was geweest was de brandweer sneller ter plaatse geweest en zou het slachtoffer en haar ongeboren kind nog gered kunnen geworden zijn.”

Als alles conform de wettelijke voorschriften was gebeurd hadden ze een kans gehad om de brand te overleven Weduwnaar

Voor de weduwnaar is het duidelijk. “Als alles conform de wettelijke voorschriften was gebeurd had ze een kans gehad om de brand te overleven”, zei hij bij monde van zijn advocaat. De man vraagt een voorlopige schadevergoeding van 25.000 euro.

Pensioen

Daarvoor waren enkele bestuursleden van de Schaarbeekse Haard komen getuigen. “Na de vereiste procedure was een leverancier van rookmelders aangesteld. Uiteindelijk werden ze geleverd en sommige ervan werden al geplaatst. Helaas konden ze niet meteen allemaal geplaatst worden omwille ven het pensioen van de ploegbaas”, aldus de vice-voorzitter van de Haard.

Het proces is nog steeds actueel gezien de erbarmelijke staat van vele panden in het Brusselse. Zaterdag nog werd - ook in Schaarbeek - een 14-jarig meisje het slachtoffer van CO-intoxicatie. Een mogelijke veroordeling van de Schaarbeekse Haard kan daarom als voorbeeld dienen voor andere zaken. Het proces zal op 12 november worden verdergezet met de pleidooien van andere burgerlijke partijen, de vordering van het Openbaar Ministerie en het pleidooi van de verdediging.