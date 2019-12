Schaarbeekse Haard vrijgesproken voor dodelijke brand: “Niet bewezen dat de vrouw de brand had overleefd indien de rookmelders wél gewerkt hadden” Wouter Hertogs

17 december 2019

13u23 0 Brussel De sociale huisvestingsmaatschappij Schaarbeekse Haard is vrijgesproken voor de dodelijke brand in januari 2017 waarbij een zwangere vrouw om het leven kwam en drie kinderen zwaargewond raakten. De rechter oordeelde dat de Haard fouten gemaakt had - zoals het gebrek aan rookmelders - maar volgens de rechtbank staat het niet vast dat de vrouw de brand had overleefd indien de rookmelders wél hadden gefunctioneerd.

Het drama deed zich voor op 17 januari 2017 in de Schaarbeekse Severinstraat. In de vroege ochtend ontstond brand in het appartement van de zeven maanden zwangere verpleegster Anitha Umutoniwabo (37). De vlammen verspreidden zich snel en de vrouw zag geen andere optie dan uit het raam van haar flat op de derde etage te springen. Urenlange reanimatie baatte niet meer. De vrouw en haar ongeboren baby lieten het leven, haar man en hun drie kinderen overleefden ternauwernood. Al snel bleek de oorzaak een kapotte elektriciteitskabel. Huisvestingsmaatschappij de Schaarbeekse Haard werd vervolgd voor onvrijwillige doodslag door een gebrek aan voorzorg en riskeerde een geldboete. De veiligheid in het gebouw was ondermaats. Zo was er in het hele gebouw geen enkele rookmelder geïnstalleerd in gemeenschappelijke ruimtes. Van de veertien exemplaren die er wel hingen, waren er slechts vier die naar behoren functioneerden. Bovendien ging het om rookmelders die in 2005 waren geïnstalleerd en die na maximaal tien jaar moesten worden vervangen.

Gaatje

De rechter besloot de huisvestingsmaatschappij toch vrij te spreken. Reden? “Het is niet bewezen dat de vrouw de brand had overleefd indien de rookmelders wél gewerkt hadden”, klonk het in het vonnis, dat voorts wel aanstipte dat de Haard wel degelijk een fout had begaan door het laattijdig vervangen van de rookmelders. De echtgenoot van het slachtoffer was te zwaar aangeslagen na de zitting om te reageren. “Dit is een enorme klap voor mijn cliënt, die hij te boven zal moeten komen. De Schaarbeekse Haard heeft ondanks de begane en bewezen fouten een gaatje gevonden. We zullen het vonnis bestuderen vooraleer we beslissen om eventueel in beroep te gaan of alsnog een schadevergoeding te vragen.”

Geen rechtstreeks verband

Denis Bosquet, een van de advocaten van de Schaarbeekse huisvestingsmaatschappij, was logischerwijze zeer opgetogen met de uitspraak. “We zijn blij dat de rechtbank onze argumenten gevolgd heeft. De brand was accidenteel. We blijven erbij dat er geen rechtstreeks verband is tussen de dodelijke afloop en de defecte rookmelders. Gelukkig dacht de rechter er ook zo over.”