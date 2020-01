Schaarbeekse Haard: verzekeraar treft schikking met slachtoffers brand WHW

08u34 0 Brussel Er is een akkoord gevonden tussen verzekeraar Ethias, en de familie van een van de bewoners, een 37-jarige vrouw die negen maanden zwanger was, en die de brand in de Schaarbeekse Haard in 2017 niet overleefde.

In een eerste fase zal de verzekeraar tussen de 40.000 en 50.000 euro uitbetalen, schrijft La DH. Een expertise zal uitgevoerd worden om de totale uitkering die de verzekeraar schuldig is aan de familie te berekenen.“Er is een akkoord gevonden tussen verzekeringsmaatschappij Ethias en de slachtoffers van de brand”, bevestigt de advocaat van de familie, Bernard Burhin.

Het drama deed zich voor op 17 januari 2017 in de Schaarbeekse Severinstraat. In de vroege ochtend ontstond brand in het appartement van de zeven maanden zwangere verpleegster Anitha Umutoniwabo (37). De vlammen verspreidden zich snel en de vrouw zag geen andere optie dan uit het raam van haar flat op de derde etage te springen. Urenlange reanimatie baatte niet meer. De vrouw en haar ongeboren baby lieten het leven, haar man en hun drie kinderen overleefden ternauwernood. Al snel bleek de oorzaak een kapotte elektriciteitskabel. Huisvestingsmaatschappij de Schaarbeekse Haard werd vervolgd voor onvrijwillige doodslag door een gebrek aan voorzorg en riskeerde een geldboete. De rechtbank oordeelde een maand geleden dat de Schaarbeekse Haard wel in de fout gegaan was. De maatschappij was immers vergeten om rookdetectoren te vervangen, hoewel dat volgens de regelgeving na tien jaar moet gebeuren. De rechtbank oordeelde echter dat het causaal verband tussen die fout en het overlijden niet voldoende bewezen is.

Parket en de burgerlijke partij kunnen nog in beroep gedaan. De vader van het gezin kan bovendien nog voor de burgerlijke rechtbank een procedure opstarten om een schadevergoeding te verkrijgen. De burgerrechter zou kunnen beslissen om een vergoeding toe te kennen die gebaseerd is op een schatting van de kans dat het anders was afgelopen, indien de huisvestingsmaatschappij niet in de fout was gegaan met de rookmelders. De verzekeraar wacht daar niet op en heeft al een minnelijke schikking getroffen met de familie.