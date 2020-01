Schaarbeekse Bûûmplanters doen oproep: “Wijs uw kerstboom niet de deur, maar zet hem gewoon jaartje weer in de grond” JCV SRB

08 januari 2020

16u03 0 Brussel Schaarbekenaren die hun kerstboom een tweede leven gunnen, kunnen zaterdag naar de circulaire boomkwekerij van de organisatie De Bûûmplanters trekken. Daar kan je de boom een tweede leven geven en binnen een jaar afhalen om opnieuw in de woonkamer te zetten.

De vrachtwagens van Net Brussel doen deze dagen opnieuw hun ronde om kerstbomen op te halen. Zonde, vinden ze bij de Bûûmplanters. “Als ik nu door de stad loop, zie ik overal kerstbomen liggen die weggegooid worden”, zegt Joeri Bellemans van de organisatie. “Maar zo’n boom kan nog perfect bijdragen aan betere lucht in de stad. Een deel van hen heeft een goede kans om verder te leven. Daarom hebben we besloten om bomen in te zamelen in onze nieuwe circulaire boomkwekerij in de Navezstraat. Daar begint binnenkort een tijdelijke bezetting van een oud fabrieksgebouw waar wij ook een plaatsje krijgen. De kerstbomen die we krijgen, zullen we daar zetten en verzorgen.”

Voorwaarden

Er zijn wel enkele belangrijke voorwaarden voor wie zijn boom wil schenken. “Hij moet zijn wortel nog hebben, afgezaagde stammen kunnen we logischerwijs niet helpen”, zegt Bellemans. “De boom moet ook de hele tijd in een pot hebben gestaan en hij mag niet hoger dan twee meter zijn. Als de boom in leven blijft, kan je hem dan op het einde van het jaar ophalen en opnieuw in de woonkamer plaatsen. We garanderen echter niet dat de boom het overleeft en we voorzien ook geen vervanger als hij sterft. We aanvaarden ook alleen bomen van mensen uit Schaarbeek zelf, want de plaats is beperkt. Maar zo kan je boom een tweede leven krijgen in plaats van in de versnipperaar te belanden. Je kan je boom dan tijdens het jaar een bezoekje brengen.”

Boom in de tuin

De Bûûmplanters zijn ondertussen al zo’n drie jaar actief en plantten al 3.400 bomen. De boomkwekerij die ze starten moet het mogelijk maken om nog meer groen in de stad te plaatsen. “Brussel heeft daarvoor een enorm potentieel”, zegt Bellemans. “De oppervlakte van alle privétuinen in de stad is even groot als die van alle parken en het Brusselse deel van het Zoniënwoud samen. Dat betekent dat er nog heel veel onbenutte plaatsen zijn om de stad te vergroenen. Via de kwekerij willen we dan ook bomen een plaats geven in die ruimte, of zorgen voor struiken en planten die te groot zijn geworden voor een privétuin.”

Iedereen die dat wil, kan in de toekomst komen meewerken in de boomkwekerij in de Navezstraat. “Wij draaien op vrijwilligers en giften, dus alle hulp is welkom”, zegt Bellemans. “Een van de dingen waar we tot nu toe de nadruk op legden, was het planten van bomen op speelplaatsen. Veel scholen willen een groenere omgeving voor hun kinderen. Met de opbrengst van onze giften kopen wij dan een boom en staan we de scholen met raad en daad bij.”