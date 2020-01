Schaarbeeks meisje van 12 klopt aan bij minister De Block voor regularisatie JCV

03 januari 2020

17u54 0 Brussel Melisa Jakupi (12) uit Schaarbeek is vrijdag naar het kabinet van Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) getrokken om een brief te overhandigen. Ze wil daarmee haar uitzichtloze situatie aankaarten. Door een administratieve veldslag heeft ze immers geen papieren en kon ze niet mee op skireis met haar school.

Melisa zelf is geboren en getogen in Schaarbeek. Haar vader is al sinds 1999 in het land. Toch beschikt geen van hen over papieren. “Vorig jaar kon ik niet met mijn klasgenootjes mee op skivakantie en nu dreigt mijn broertje van 11 hetzelfde te overkomen”, zegt Melisa in haar brief. “Mijn vader durft zelfs niet met hem naar een match van Anderlecht te gaan kijken, hoewel mijn broertje hevige fan is.”

Vader Kadri Jacupi zit in een unieke situatie, zo zegt zijn advocaat Kristof Lauwens. “Zijn verblijfsrecht is geweigerd omdat hij zogezegd een schijnhuwelijk zou zijn aangegaan”, zegt hij. “Maar dat klopt niet. Zijn eerste vrouw, een Belgische, was met hem getrouwd omdat ze het ouderlijk huis wou ontvluchten. Kadri was oprecht verliefd. Bovendien moet je met twee zijn om beroep in te dienen tegen de beslissing dat het om een schijnhuwelijk gaat. De ex-vrouw wil dat echter niet doen.”

De beslissing leidde ertoe dat Jakupi in 2012 zijn verblijfsrecht verloor. Dat geldt ook voor de drie kinderen die voortkwamen uit zijn tweede huwelijk. “Het gezin is echter perfect geïntegreerd”, zegt Lauwens. “Kadri werk in Brasserie de Lalaing en is erg bekend in Schaarbeek. De kinderen gaan hier ook allemaal naar school. Voorlopig wordt de situatie getolereerd door de politie van Schaarbeek. Wij vragen al vijf jaar om een regularisatie gevraagd, maar nog steeds is er geen beslissing.

Aan minister De Block werd daarom gevraagd om de situatie van het gezin te regulariseren op humanitaire grond. Een medewerker van de minister nam vrijdag de brief van Melisa in ontvangst.