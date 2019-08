Schaarbeeks meisje (9) bevrijd uit wasmachine: “Ik wilde controleren of er water gelekt was” HAA

20 augustus 2019

12u29

Bron: La Dernière Heure 2 Brussel Opmerkelijke interventie in Schaarbeek zondagavond: de brandweer moest er uitrukken om een meisje te bevrijden uit de wasmachine van haar ouders. De 9-jarige Daimy hield twee gekneusde knieën over aan het avontuur en blijft sindsdien ver weg uit de buurt van het toestel, schrijft La Dernière Heure.

Daimy vertelt in de Franstalige krant dat ze zondagavond haar jongere zusje aan het helpen was in de badkamer, toen de driejarige Fatima plots aan een kraan draaide. Die bleek aangesloten op de wasmachine. De 9-jarige wilde controleren of er water gelekt was en zette een voet in het toestel. “Maar toen begon de trommel te draaien”, zegt Daimy. Ook haar andere been kwam vast te zitten.

Het kind belandde uiteindelijk met beide onderbenen tot en met de knieën in de trommel, en geraakte er niet meer uit. Haar vader was buiten op het ogenblik van het ongeluk, haar moeder bevond zich boven in hun duplex, zegt Boubakar Diallo. Hij en zijn vrouw probeerden hun oudste dochter eerst nog zelf te bevrijden met behulp van olie, maar besloten na tien minuten toch de hulpdiensten te bellen. Volgens de krant was de paniek onder de drie kinderen groot en stopten ze niet met huilen.

Afwasproduct

De brandweer en politie rukten in groten getale uit naar Mussauxstraat. “Ze waren met veel meer dan ik had verwacht”, zegt de vader. “We maakten ons grote zorgen, maar moesten het hoofd koel houden om de kinderen gerust te stellen.” De brandweer kon Daimy uiteindelijk bevrijden door haar onderbenen in te smeren met afwasmiddel. De interventie duurde zo’n vijftien minuten, maar voor de ouders leek het veel langer.

Daimy raakte gekneusd aan beide knieën. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis. Het meisje heeft zichzelf omgedoopt tot “koningin van de wasmachine”, zegt ze in La Dernière Heure. Nochtans durft de 9-jarige sinds haar beproeving voorlopig niet meer in de buurt van het toestel te komen. Ze belooft wel dat ze in de toekomst “voorzichtiger” zal zijn.