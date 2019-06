Schaarbeeks meisje (7) dat in Hofstade verdronk is begraven in Evere SZM

06 juni 2019

17u35 0 Brussel Mejrem (7), het Schaarbeekse meisje dat zondag in Hofstade verdronk, werd vandaag op het kerkhof van Evere begraven. De vader van het meisje kon nog de laatste rituelen volgens de Islam uitvoeren en het meisje begraven.

Mejrem (7), die op een warme zondag in Hofstade verdronk, werd vandaag in Evere begraven door haar vader, Deliver. Na een afscheidsdienst in de moskee, waar veel mannen hun steun kwamen betuigen, reden ze met een 40-tal naar het kerkhof van Evere. Daar gooiden de papa en enkele familieleden, volgens de traditie, het graf met schoppen dicht. De papa van Mejrem was opgelucht dat hij zijn dochter eindelijk mocht begraven. Volgens de Islam moet dat zo snel mogelijk na het overlijden, maar dat liep wat vertraging op omdat de procureur nog een autopsie uitvoerde.