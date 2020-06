Schaarbeeks koppel bouwt ‘voortuin’ op straat, maar gemeente dreigt met boete: “Het tuintje blijft, we hebben zo al iedereen in de buurt leren kennen” Jelle Couder

16 juni 2020

17u05 0 Brussel Een koppel uit Schaarbeek maakt furore met de ‘voortuin’ die ze bouwden op de ruimte voor hun garage. De buurt is enthousiast over het idee, maar op sociale media komt er ook veel kritiek. “Ongelooflijk hoe aangevallen mensen zich voelen omdat ze vinden dat dit een parkeerplaats moet zijn”, zegt bewoonster Leen Schelfhout.

Hortensia’s, pompoenplanten en wat wilde bloemen in een plantenbak. Dat en een witte bank en wat grasmatten is alles wat Leen Schelfhout en haar partner Xavier Damman nodig hadden om de paar vierkante meter voor hun garage in de Godfried Devreesestraat in Schaarbeek te veranderen in een gezellig voortuintje. “Wij hebben zelf geen tuin en de garage gebruiken we samen met de buren om fietsen en spullen in op te slaan”, zegt Schelfhout. “Het is niet dat deze plek dus voor een auto zou dienen en voor onze garage mag je toch niet parkeren. We zijn hier in februari komen wonen en door elke dag een koffie te drinken in ons tuintje hebben we de hele buurt leren kennen. Tijdens de lockdown hebben we hier ook elke dag gedanst voor de zorg. Het meisje van de buren komt nu al de planten water geven. Het heeft echt gezorgd voor een verbinding binnen de buurt.”

Ongelooflijk hoe aangevallen mensen zich voelen omdat ze vinden dat dit een parkeerplaats moet zijn Bewoonster Leen Schelfhout

Het koppel kwam al snel op het idee nadat ze in februari naar de buurt verhuisden. Toch is het verhaal van de voortuin niet allemaal rozengeur en maneschijn. “Iedereen die hier zelf langsloopt is positief, maar in verschillende Facebookgroepen wordt er echt zwaar uitgehaald naar ons”, zegt Schelfhout. “Ze noemen ons egoïsten omdat we parkeerplaats innemen. Maar dat er twee ton blik op deze plaats staat, is dan wel normaal. Dat toont de denkfout van die mensen en hoe we dat dogma aanvaarden dat plaats op straat, plaats voor de auto betekent.”

Activisten

Schelfhout en haar partner zijn beide erg actief in de klimaatbeweging en willen met hun voortuin een breder punt maken. “De openbare ruimte is geprivatiseerd door de auto-industrie”, zegt ze. “Dat moeten we terugdringen om de uitdagingen van onze tijd aan te pakken. We sluiten ons op achter onze deur en kennen onze buren niet meer omdat we het normaal vinden dat de straat aan de auto toebehoort.”

Een vergunning voor hun constructie hebben Schelfhout en haar partner niet. “We hebben geprobeerd, maar er is nergens een formulier te vinden om dat aan te vragen”, zegt ze. “De aangetekende brieven van de gemeente vallen regelmatig binnen en ze dreigen met een boete van 350 euro. Maar veel argumenten die ze gebruiken, zijn uit de lucht gegrepen. Het enige dat ik kan begrijpen is dat ons tuintje in de weg zou staan bij werken aan de straat of bij een interventie van de hulpdiensten.”

Toch willen Schelfhout en Damman doorzetten met hun idee. “We zouden geen activisten zijn zonder doel”, zegt ze. “De bedoeling is dat dit mensen aan het denken zet. En we hopen dat het idee door gezinnen in Brussel en in andere Belgische steden overgenomen wordt.”