Schaarbeek zegt nee tegen nieuwe Josafatwijk JCV

25 november 2019

14u40 1 Brussel De gemeente Schaarbeek heeft een negatief advies ingediend tegen de plannen voor een nieuwe wijk op de Josafatsite. Die is niet duurzaam genoeg en zou te dichtbevolkt worden, vindt de gemeente.

Schaarbeeks burgemeester Cécile Jodogne (Défi) is op zich niet tegen de ontwikkeling van de site, maar heeft toch grote bezwaren. Zo is de dichtheid te groot, terwijl Schaarbeek al een van de dichtst bevolkte gemeentes van Brussel is, klinkt het.

Een ander heikel punt is dat de site slechts drie in- en uitgangen krijgt voor het verkeer. Verder is het nog niet duidelijk hoe die door het openbaar vervoer zal worden bediend. De Gewestelijke Mobiliteitscommissie gaaf daarom ook al een negatief advies.

Jodogne vindt ook dat de duurzaamheid van de wijk te wensen overlaat. Zo werd een gezamenlijk warmteproductiesysteem voor de site uit de plannen gehaald.

De Josafatsite is een van de 10 prioritaire wijken die de Brusselse regering wil ontwikkelen. Het terrein van bijna 30 hectare ligt naast de spoorlijn 26 in Schaarbeek. In de nieuwe wijk zullen rond de 1.600 woningen komen, al ligt dat aantal nog niet helemaal vast. Een vijfde daarvan wordt sociale woningen, terwijl een kwart ervan sociale koopwoningen of koopwoningen voor de middenklasse wordt. De rest gaat naar de privésector.