Schaarbeek werkt aan joggersparcours rond Josaphatpark JCV

23 april 2020

11u45 0 Brussel De gemeente Schaarbeek zal een joggersparcours inrichten rond het Josaphatpark om mensen meer ruimte te geven tijdens de coronacrisis. De Deschanel- en de Voltairelaan worden omgevormd tot een groen lint door de doorgangen op van de middenberm af te sluiten voor wagens.

Het joggersparcours zal rond het park lopen via de Louis Bertrandlaan, de ventweg van de Lambermontlaan, de Chazallaan, de Azalzealaan en de Ambassadeur Van Vollenhovenlaan. Op de middenberm van de Deschanel- en de Voltairelaan wordt dan weer over een lengte van twee kilometer verschillende doorsteken voor wagens afgesloten. Zo moet er een groen lint ontstaan waar inwoners veiliger kunnen wandelen, zo laat schepen van Mobiliteit Adelheid Byttebier (Groen) weten.

Het groene lint moet dit weekend al klaar zijn. “De doorsteken sluiten we af met nadarhekken”, zegt Byttebier. Daardoor moet het autoverkeer omrijden voor ze rechtsomkeer kunnen maken op de lanen, maar krijgen gezinnen meer veiligheid op de middenberm. De grote assen die de lanen kruisen, zoals de Rogierlaan, blijven wel open.”

In tegenstelling tot verschillende andere gemeenten kiest Schaarbeek niet voor woonerven of grote autoluwe zones. “Ik ben dat idee wel genegen, maar dit zijn de beslissingen die we genomen hebben op het college”, zegt Byttebier. “We werken ondertussen wel verder aan de update van ons fietsplan, dat voor volgend jaar op het programma staat.”