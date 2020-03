Schaarbeek sluit dagopvang voor daklozen door coronavirus: “Kunnen handen niet vaak genoeg wassen” Stephanie Romans

21u38 0 Brussel Het OCMW van Schaarbeek zoekt dringend een nieuwe dagopvang voor 300 dakloze mannen en vrouwen. De lokalen van de Sint Suzannekerk voldoen niet aan de coronarichtlijnen. De luchtcirculatie is te slecht en er zijn niet genoeg wasbakken. “Ze kunnen hun handen niet vaak genoeg wassen.”

De kerk kan niet goed genoeg verlucht worden”, zegt OCMW-voorzitster Sophie Querton. “Goede luchtcirculatie is net belangrijk om het virus zoveel mogelijk buiten te houden.” Bovendien zijn er maar twee toiletten en drie wasbakken in het gebouw. Dat is te weinig. “De daklozen en onze medewerkers kunnen in die omstandigheden hun handen minder vaak wassen dan we zouden willen.”

Vanaf maandag gaat de ‘Chauffoir’ dicht. Het OCMW en Rode Kruis zijn dringend op zoek naar ander lokaal om daklozen in Schaarbeek tussen 8 en 17 uur op te vangen. “Want met dit koude, natte weer is het beter dat ze overdag binnen zitten.”