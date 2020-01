Schaarbeek maakt nieuwe start voor parkeerbeleid: “Aanpassing zal nodig zijn” JCV

09 januari 2020

14u21 0 Brussel Schaarbekenaren met vragen over het nieuwe parkeerbeleid in de gemeente, kunnen voortaan terecht in de nieuwe antenne van parkeeragentschap parking.brussels terecht. Sinds 1 januari schakelde de gemeente immers over op nieuwe regels, wat al tot de nodige reacties leidde. Van zowel tegen- als voorstanders.

Schaarbeek voerde tien jaar geleden al groene zones met betalend parkeren in. Sinds 1 januari is echter heel het grondgebied van de gemeente een groene zone. Alleen bewoners met een parkeerkaart mogen onbeperkt en gratis parkeren. Tot voor kort was ongeveer de helft van de gemeente een blauwe zone, waar je met de blauwe schijf twee uur gratis kon parkeren.

Met de nieuwe regels, komt er ook de samenwerking met het parkeeragentschap parking.brussels. Net als bij andere Brusselse gemeenten zal dit instaan voor de controle op het parkeerbeleid in Schaarbeek. “Schaarbeek is de negende gemeente die haar parkeerbeheer heeft toevertrouwd”, zegt directeur-generaal Eric Dubois. “Koekelberg heeft ondertussen ook zijn vertrouwen in ons gesteld. Dat betekend dat we meer dan de helft van alle gereglementeerde parkeerplaatsen in Brussel beheren.”

Door de samenwerking komt er op het Colignonplein een antenne waar bewoners terecht kunnen met vragen. De controles gaan de hoogte in door de komst van een zogenaamde ‘scancar’, die nummerplaten van geparkeerde wagens scant en controleert of ze betaald hebben. Ten slotte werd het parkeren gedigitaliseerd, met nieuwe meters en zonder klassieke ticketjes.

Voor- en tegenstanders

Het nieuwe parkeerbeleid leidde al tot protest. Tegenstanders vinden dat de regel waarbij je moet betalen tussen 9 en 21 uur veel te lang duurt. Bovendien geldt de regel ook op zaterdag, wat de tegenstanders doet vrezen dat bezoekers weg zullen blijven. “Er zal een aanpassingsperiode nodig zijn”, zegt mobiliteitsschepen Adelheid Byttebier (Groen). “Maar de helft van Schaarbeek was al een groene, betalende, zone. Daar heeft dat niet tot een afname van het sociale leven geleid. Bovendien zijn er ook voorstanders van langer betalend parkeren. Bewoners van het Colignonplein hier zeggen mij dat ze na 21 uur helemaal geen parkeerplaats vinden in hun eigen buurt.”

De tegenstanders plannen een bugerinterpellatie op de gemeenteraad van februari over de zaak. Ze zullen daar het gezelschap krijgen van burgers die vinden dat de regels niet ver genoeg gaan. “Zij vergelijken Schaarbeek met steden als Amsterdam of Parijs”, zegt Byttebier. “En het klopt dat een parkeerkaart slechts 285 euro per jaar kost voor bewoners, terwijl een plaats in een fietsbox 60 euro per jaar kost. We gaan het gewestelijk parkeeragentschap zich laten inwerken, maar ondertussen zijn alle opmerkingen welkom.”