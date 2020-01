Schaarbeek gaat meer fietsboxen plaatsen JCV

16 januari 2020

16u07 0 Brussel De gemeente Schaarbeek trekt het tempo waarmee ze fietsboxen plaats, verder op. Dat aantal ging in 2019 al van 10 naar 20 per jaar en stijgt dit jaar nog door tot 25.

Momenteel worden de laatste fietsboxen geplaatst van de 20 die er voorzien waren voor 2019. Voor dit jaar plant de gemeente er dus nog eens 25 extra. “Met de nieuwe fietsboxen komen wij tegemoet aan de stijgende vraag van de bevolking”, zegt Schaarbeeks schepen voor Mobiliteit Adelheid Byttebier (Groen). “Je fiets veilig kunnen stallen is – naast goede fietspaden – een veelgehoord argument om de fiets als dagelijks vervoermiddel te gebruiken. Vaak hebben mensen daarvoor thuis niet voldoende ruimte en zijn fietsboxen een goede oplossing.”

Wie een plaats in een fietsbox huurt, betaalt daarvoor 60 euro per jaar. Het is de gemeente die de boxen aankoopt en plaatst. De keuze van de locaties maakt ze op basis van de aanvragen en wachtlijsten bij Cyclo.