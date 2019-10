Schaamteloos: Man wacht blinde student op aan appartement en berooft hem SHVM

29 oktober 2019

14u21 1 Ukkel Joey Sakala, een blinde jongeman, is slachtoffer geworden van een inbraak in zijn woning in de Emile Clausstraat in Ukkel. De dief ging daarbij aan de haal met een braillebalk en een dictafoon, twee zaken die essentieel zijn voor het verderzetten van Joey’s studies. De inbreker werd ondertussen gevat, maar Joey is nog steeds wanhopig op zoek naar zijn spullen.

Joey kwam vrijdagnacht rond 2 uur terug thuis na een nachtelijke wandeling in het bos. Toen hij aan de ingang van zijn appartement arriveerde, stond een man hem op te wachten. De onbekende vertelde Joey gejaagd dat hij het gebouw moest betreden voor een noodgeval. Joey vroeg wat dat noodgeval precies inhield, waarop de man antwoordde dat hij dringend een plasje moest doen. “Jij bent toch een man? Je kan toch snel even plassen in de straten?”, reageerde Joey lachend, maar de man bleef aandringen.

“Ondertussen duwde hij me de hal in”, zegt Joey. “Ik voelde de angst door mijn lijf razen. Hij stopte niet met duwen en achtervolgde me tot aan de deur van mijn woning. Op het moment dat we voor de deur stonden, begon ik echt te panikeren.” Vervolgens liep de man Joey’s appartement binnen. “Ik besliste om in de keuken te gaan staan en toetste het nummer van de politie in, zodat ik hen later zo snel mogelijk kon bereiken.”

Een van de agenten zei me dat ik m’n spullen kon ophalen op het commissariaat. Ik zei: ‘Welke spullen? Enkel mijn portefeuille is weg?’ Joey Sakala

Ongeveer twee minuten later zette de dader het op een lopen. “Ik begon over het aanrecht in de keuken te voelen en had al snel door dat mijn portefeuille verdwenen was. Ik probeerde de man nog te achtervolgen, maar hij was al weg.” Joey belde onmiddellijk de politie op, die de dader enkele minuten later al arresteerde aan het Bossquare, op enkele meters van Joey’s appartement . “Een van de agenten zei me dat ik m’n spullen kon ophalen op het commissariaat. Ik zei: ‘Welke spullen? Enkel mijn portefeuille is weg?’”

Braillebalk van 7.500 euro

Bij aankomst bleek dat de dief niet enkel de portefeuille gestolen had, maar ook Joey’s Macbook en een radio. “Die kreeg ik onmiddellijk terug. Maar dat was niet mijn grootste zorg. De dief ging er ook vandoor met twee rugzakken, waaronder een kakikleurige rugzak die veel emotionele waarde voor me heeft en een rode rugzak van het merk Adidas. In een van de rugzakken zat mijn braillebalk ter waarde van 7.500 euro, die ik gebruik om taken te maken voor school en waardoor ik kan functioneren als een normale student. In de kakikleurige rugzak zat een dictafoon ter waarde van 250 euro. De spullen zijn trouwens niets waard op de zwarte markt aangezien ze gekoppeld zijn aan het serienummer van een specifieke computer.”

Ik heb die spullen nodig om taken te maken voor school, en ze zorgen ervoor dat ik kan functioneren als een normale student Joey Sakala

Zoektocht

Zaterdagochtend, -middag en -avond begon Joey samen met enkele vrienden de zoektocht naar de rugzakken, maar tevergeefs. Joey vermoedt ook dat het slachtoffer niet alleen handelde. “Ik vraag me vooral af hoe hij in godsnaam al die spullen alleen naar buiten heeft kunnen dragen.” Daarom plaatste hij een Facebookbericht, gericht naar eventuele getuigen of betrokkenen. “Indien iemand ook maar iets heeft gezien, laat het me dan alsjeblieft weten!”, klinkt het in het bericht. “Ik zal zeker geen klacht indienen. Ik wil enkel mijn spullen terug.”

Geen onbekende

De dader blijkt gekend te zijn bij justitie voor exact dezelfde feiten en zit momenteel in de gevangenis van Sint-Gillis. “Ik heb sinds vrijdag de slaap niet kunnen vatten, omdat ik bij elk klein geluidje meteen rechtspring. Maar de politie verzekerde me dat de inbreker voor een lange tijd opgesloten zit.”

“Hoe het nu zal verdergaan met mijn studies weet ik niet. Ik studeer momenteel Rechten, Politieke Wetenschappen en Psychologie aan de ULB. Ik heb een mailtje gestuurd naar de drie begeleiders van mijn school. Het is dus afwachten hoe ik mijn examens in januari succesvol zal kunnen voltooien.”